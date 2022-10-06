Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС

6 окт. 15:59

Индонезия намерена присоединиться к БРИКС. Об этом 6 октября в интервью телеканалу "Россия 24" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Индонезия также заинтересована в подписании соглашения о зоне свободной торговли Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Уже очень хорошо продвинулся этот вопрос. В принципе, Индонезия хочет присоединиться и к формату БРИКС", - сказала спикер Совфеда.

Помимо этого, она обратила внимание на то, что Россия и Индонезия совместно сейчас двигаются в сторону оформления стратегического партнерства.