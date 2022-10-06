Спикеры парламентов Азербайджана и Турции поговорили о восстановлении Карабаха

6 окт. 15:41

На полях заседания спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии прошла встреча спикеров парламентов Азербайджана и Турции Мустафы Шентопа и Сахибы Гафаровой.

В ходе беседы Шентоп выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных, участвовавших в предотвращении провокации на границе с Арменией.

Он отметил, что у Армении есть лишь один единственный путь - подписание мирного соглашения с Азербайджаном. "Турция неоднократно заявляла, что Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на региональном мире и сотрудничестве", - цитирует спикера турецкого парламента агентство Anadolu.

Шентоп также выразил удовлетворение проектом "Великое возвращение", которые предполагает возвращение вынужденных переселенцев на исторические земли в деоккупированных районах Азербайджана.

"Будем рады скорейшему восстановлению освобожденных земель Азербайджана", - сказал спикер парламента Турции, добавив, что реализация положений Шушинской декларации важна для мира во всем регион.