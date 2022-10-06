Премьеры России и Азербайджана обсудили экономическое сотрудничество двух стран  

6 окт. 15:33

Премьер-министры России и Азербайджана Али Асадов и Михаил Мишустин провели переговоры на полях Каспийского экономического форума в Сколкове, в ходе которых обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.

По словам российского премьера, России и Азербайджану удается принимать оперативные решения по развитию взаимодействия в условиях санкций против Москвы, эти меры дают результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества.

"В условиях незаконных экономических санкций недружественных государств против России по правительственной линии принимаются оперативные решения, направленные на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия. Эти меры уже дают результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

Далее Мишустин отметил, что российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские инвестиции в Россию - около $1,5 млрд. В январе - августе 2022 года товарооборот Азербайджана и России увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд.

"Конечно, необходимо наращивать эти показатели за счет запуска новых перспективных проектов, создания промышленных и производственных цепочек в энергетике, в транспортном обновлении в сельскохозяйственном производстве", - добавил Мишустин.