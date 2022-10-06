Иран поможет России преодолеть санкционное давление

6 окт. 15:30

Первый вице-премьер Ирана Мохаммад Мохбер на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что Тегеран поделится с Россией своим опытом борьбы с санкционным давлением.

Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния санкциям, он напомнил, что Иран "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной".

"Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - цитирует его РИА Новости.

В целом иранский политик назвал отношения между странами хорошими и развивающимися, заявил о решимости Ирана развивать связи. Он проинформировал Мишустина, что встретился с крупными российскими компаниями, с которыми обсудил вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта.

"Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.