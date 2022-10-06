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Анкара назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва

Анкара назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва

Турция после четырехлетнего перерыва назначила посла в Израиле, указ об этом был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главой турецкой дипмиссии стал Шакир Озкан Торунлар. С 2010 по 2013 годы он занимал должность генконсула в Иерусалиме.

Указ президента Турции вступит в силу после публикации в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

Напомним, что 2 октября правительство еврейского государства утвердило назначение своего посла в Турции. Послом была назначена Ирит Лиллиан, занимавшая до этого должность временного поверенного в делах Израиля в Турции.

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