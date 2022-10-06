Лукашенко запретил рост цен в Беларуси

6 окт. 15:13

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания с экономическим блоком правительства объявил о введении запрета любого повышения цен в республике.

"С 6-го числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - цитирует его агентство БелТА.

Telegram-канал "Пул Первого", со своей стороны, допустил исключения, но они будут приниматься министрами, либо председателями облисполкомов. "За нарушение - ответственность Генпрокуратуры и КГК - задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали", - сказано в сообщении.