Студенты-медики из КЧР помогают врачам в госпитале в Ростове-на-Дону

6 окт. 15:07

Группа студентов медицинского института Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) из Карачаево-Черкесии окажет помощь врачам военного госпиталя города Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Сегодня в военный клинический госпиталь города Ростова-на-Дону отправилась шестая группа студентов-волонтеров Медицинского института Северо-Кавказской государственной академии. Всего волонтерскую миссию в госпитале с июня 2022 года выполнили порядка шестидесяти обучающихся СКГА", - говорится в сообщении учебного заведения.

Уточняется, что по согласованию с руководством военного госпиталя, расположенного в Ростове-на-Дону, с июня студенты-волонтеры медицинского института СКГА помогают врачам госпиталя в лечении военнослужащих, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине.