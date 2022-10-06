В Иране оценили риски расширения НАТО на Восток

6 окт. 15:01

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер считает опасным расширение НАТО на Восток. Об этом он заявил 6 октября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Мы, конечно, выступаем за стабильность и безопасность в регионе. Хочу сказать, что расширение НАТО на Восток - это опасно", - цитирует его ТАСС.

Мохбер также отметил, что текущая напряженность в регионе объясняется присутствием там стран НАТО.

Помимо этого, он выразил благодарность России за усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и устранению антииранских санкций. "(Благодарны - прим. ред) за позицию России по поддержке нашей позиции в области тех обвинений, которые МАГАТЭ выдвигает против нас", - цитирует ТАСС первого вице-президента Ирана.