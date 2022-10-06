Токаев согласился участвовать в выборах общим кандидатом от коалиции

6 окт. 14:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал согласие на участие в предстоящих президентских выборах от народной коалиции общественно-политических сил.

Президент напомнил, что решил выйти из состава правящей партии Amanat, чтобы не отдавать приоритет ни одной партии и был гарантирован нейтральный статус лидера страны.

"Для меня большая честь и ответственность - баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами", - цитирует Токаева Sputnik Казахстан.

Казахстанский лидер подчеркнул, что основная цель реформ в стране заключается в построении справедливого Казахстана. По его словам, сейчас республика еще лишь в начале своего тернистого пути.

"Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни. Особенно радует конструктивная активность молодежи. Все это говорит о широкой социальной поддержке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего", - заявил президент.