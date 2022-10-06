Из украинских портов вышли 13 судов с агропродукцией

6 окт. 14:32

За последние два дня из портов Украины вышли 13 судов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 октября на страницах министерства национальной обороны Турции в социальных сетях.

"В рамках зерновой сделки вчера и сегодня из украинских портов вышли 13 сухогрузов, груженных зерновыми", - сказано в заявлении.

Ранее на этой неделе сообщалось, что с 1 августа по настоящее время через "зерновой коридор" экспортировали более 6 млн тонн продукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.