Турция и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере обороны

6 окт. 14:21

В Лондоне 6 октября прошла встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Переговоры состоялись в здании министерства обороны королевства.

Акар и Уоллес провели переговоры в формате "один на один", а затем председательствовали на встрече в расширенном составе.

Главной темой встречи стали вопросы двусторонней и региональной повестки в оборонной сфере. Также стороны поговорили о сотрудничестве в сфере безопасности и оборонной промышленности, передает агентство Anadolu.