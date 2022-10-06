Вучич жестко ответит ЕС на запрет Сербии ввозить нефть из России

6 окт. 14:15

Президент Сербии Александар Вучич жестко ответит Евросоюзу на запрет Белграду ввозить в страну российскую нефть, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Это решение все изменило. До вчерашнего дня я думала, что Вучич будет в Праге под давлением "все на одного", но сегодня, после этого позорного решения, на котором настаивала Хорватия, Вучич жестко ответит", - сказала она.

"Он укажет им на их позорное поведение, когда они из пакета санкций исключают некоторых членов ЕС, но по настоянию Хорватии включают в пакет Сербию", - сказала премьер.

Далее Брнабич отметила, что этим ЕС наносят прямой финансовый ущерб Сербии, "нашей стране, экономике и гражданам, выбивают из нашего кармана сотни и сотни миллионов евро", передает ТАСС.