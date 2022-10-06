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Вучич жестко ответит ЕС на запрет Сербии ввозить нефть из России

Вучич жестко ответит ЕС на запрет Сербии ввозить нефть из России

Президент Сербии Александар Вучич жестко ответит Евросоюзу на запрет Белграду ввозить в страну российскую нефть, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Это решение все изменило. До вчерашнего дня я думала, что Вучич будет в Праге под давлением "все на одного", но сегодня, после этого позорного решения, на котором настаивала Хорватия, Вучич жестко ответит", - сказала она.

"Он укажет им на их позорное поведение, когда они из пакета санкций исключают некоторых членов ЕС, но по настоянию Хорватии включают в пакет Сербию", - сказала премьер.

Далее Брнабич отметила, что этим ЕС наносят прямой финансовый ущерб Сербии, "нашей стране, экономике и гражданам, выбивают из нашего кармана сотни и сотни миллионов евро", передает ТАСС.

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