В Кремле рассказали о подготовке визита гендиректора МАГАТЭ в Москву

6 окт. 13:58

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву находится на стадии подготовки. Об этом сообщил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такой визит действительно готовится. По деталям мы проинформируем вас в начале следующей недели", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что на этой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву. Цель поездки – продолжение консультаций, направленных на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.