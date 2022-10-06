Ильхам Алиев и председатель Евросовета обсудили переговоры между Баку и Ереваном

6 окт. 13:52

На полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Главной темой беседы стало урегулирование между Азербайджаном и Арменией. В частности, была отмечена значимость переговоров с участием Шарля Мишеля по продвижению диалога Баку и Еревана.

Азербайджанский лидер поблагодарил руководство Европейского союза за посредничество по формированию мирной повестки.

Кроме того, на встрече обсуждалась повестка трехсторонней встречи по Южному Кавказу, которая состоится в Брюсселе в ноябре 2022 года.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана с ЕС.