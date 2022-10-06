Путин обсудит с правительством текущую ситуацию в российской экономике

6 окт. 13:38

Президент России Владимир Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями президентской администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в Ново-Огарево будет главным образом заниматься вопросами экономики. Сегодня в серии регулярных встреч - совещание по вопросам экономики, экономического развития", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что с основным, профильным докладом, который будет посвящен нынешней экономической ситуации в стране, выступит министр экономического развития Максим Решетников.