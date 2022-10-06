Мирзиеев наградил Путина орденом Дружбы высшей степени

6 окт. 13:18

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

Отмечается, что Путин награжден орденом за вклад в развитие двусторонних отношений, а также в связи с предстоящим 70-летием президента России.

"Указом президента Республики Узбекистан за огромный личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин награжден орденом "Олий Даражали Дўстлик" Республики Узбекистан", - написал он в своем Telegram-канале.