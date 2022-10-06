Премьер Израиля отверг требования Ливана по соглашению о демаркации морских границ

6 окт. 13:16

Глава израильского правительства Яир Лапид отверг выдвинутые Ливаном требования по соглашению о демаркации морских границ между государствами, сообщила израильская радиостанция Kan.

По словам Лапида, требования ливанской стороны – это "внесением фундаментальных изменений" в проект документа, подготовленный американским посредником Эймосом Хокстином.

Как пишет израильская газета "Едиот ахронот" "премьер-министр не станет жертвовать безопасностью Израиля и ее экономическими интересами в угоду требованиям Ливана, даже если это означает, что соглашение между государствами не будет подписано в ближайшее время".