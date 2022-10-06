Тегеран предложил создать общую экономическую зону для прикаспийских стран

6 окт. 13:04

Первый вице-президент Ирана Мохамммад Мохбер выступил с предложением о создании общей экономической зоны и зеленого таможенного коридора в Прикаспийском регионе.

Он подчеркнул, что Тегеран намерен развивать всестороннее сотрудничество со своими соседями, в частности с прикаспийскими государствами.

"В целях использования наибольшего потенциала государств и частных секторов прикаспийских стран предлагаем создать общую экономическую зону в прикаспийском регионе, а также зеленого таможенного коридора", - цитирует его РИА Новости.