Лавров примет участие в заседании СМИД СНГ в Астане

6 окт. 13:00

В столице Казахстана Астане 12 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров, - заявила сегодня официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации", - рассказала Захарова, отметив: особое внимание на встрече планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве содружества и его внешних границах, - передает РИА Новости.

Также глава российского внешнеполитического ведомства проинформирует коллег о ходе специальной военной операции на Украине и результатах референдумов на новых российских территориях, - добавила Захарова.