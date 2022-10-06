Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного официального матча

6 окт. 11:59

Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России поднялась с 35-го на 33-е место. В активе российской команды 1496 очков.

Первые три места в текущем рейтинге занимают Бразилия (1841,3 очка), Бельгия (1816,71), Аргентина (1773,88).

В ТОП-10 рейтинга также находятся: Франция (1759,78), Англия (1728,47), Италия (1726,14), Испания (1715,22), Нидерланды (1694,51), Португалия (1676,56), Дания (1666,57).

Иран расположился на 20-м месте (1564,61 очка), Турция – на 45-м месте (1460,14), Грузия – на 78-м (1307,34), Армения – на 93-м (1233,93), Казахстан – на 113-м (1166,63), Азербайджан – на 123-м (1146,72), Туркменистан – на 135-м (1100,47).