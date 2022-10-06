Али Асадов: сотрудничество со странами Каспия имеет особое значение для Азербайджана

6 окт. 12:57

Сотрудничество со странами Каспийского региона занимает особое место во внешней политике Азербайджана. Об этом в ходе своего выступления на Втором Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Москве заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Он подчеркнул, что прикаспийские страны обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в энергетической сфере. Премьер напомнил, что в настоящее время Азербайджан успешно сотрудничает со всеми странами региона в сферах транспорта и энергетики. Важное значение также имеет сотрудничество в экологической сфере, в том числе борьбы с обмелением Каспия, пояснил он.

Кроме того, Асадов рассказал, что в нынешнем году внешняя торговля Азербайджана со странами Каспийского региона возобновила свой рост. В частности, по итогам 8 месяцев объем торговли вырос более чем на 45%.

Премьер обратил внимание на то, что за это время увеличился и объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан. В рамках транспортного коридора "Восток-Запад" он вырос на 20%, а по коридору "Север-Юг" – на 33%. С начала 2022 года грузоперевозки в целом увеличились на 60%, а за последние годы объем транзитных грузоперевозок по железной дороге через Азербайджан составил примерно 25 млн тонн, добавил Асадов.

Помимо этого, он подчеркнул что новые транспортные возможности у стран Каспия появятся с открытием Зангезурского коридора.