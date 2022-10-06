На курорте "Эльбрус" заработали все канатные дороги

6 окт. 12:47

Ранее закрытые из-за непогоды все очереди канатной дороги на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии заработали вновь, сообщается в Telegram-канале курорта.

"Сегодня 6 октября, четверг, и на курорте работают все канатные дороги: "Азау" - "Кругозор", "Кругозор" - "Мир", "Мир" - "Гарабаши". Работают две кассы на поляне Азау", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На верхней станции "Гарабаши" сейчас минус 4 градуса, ветер до 10 м/с, туман и снег. На нижней станции "Азау" - плюс 5 градусов, ветер 2 м/с и туман.

Напомним, во вторник из-за ухудшения погодных условий были закрыты все очереди канатной дороги. Накануне были открыты две из них, но после ухудшения видимости из-за непогоды все три станции снова были закрыты.