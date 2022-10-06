Мишустин: РФ и страны Каспия динамично развивают экономическое сотрудничество

6 окт. 12:46

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума оценил взаимодействие России со странами прикаспийского региона.

Так, российский премьер отметил, что товарооборот РФ с прикаспийскими странами растет и важно поддерживать эту тенденцию. "Прикаспийский регион - один из самых динамично развивающихся. За прошедшие 20 лет совокупный валовой внутренний продукт увеличился почти в три раза, а взаимная торговля - в пять раз. За последние пять лет доля наших стран в мировом ВВП выросла до 3,6%, а взаимный товарооборот - в полтора раза", - констатировал он.

Затем Мишустин обратил внимание на хорошие показатели у объемов российской торговли с прикаспийскими странами. "По итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на треть. Важно поддерживать такую тенденцию", - поставил акцент премьер.

Далее Мишустин заявил о планах сделать Каспийский регион одним из крупнейших узлов трансконтинентальных перевозок в Евразии. "Важны скоординированные шаги по развитию транспортно-логистических возможностей. Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Это будет способствовать формированию региональных рынков, наращиванию торговой и производственной кооперации", - сказал он.

По словам премьера, проведена оценка прогнозной грузовой базы для коридора Север - Юг. В прошлом году объем перевозок по нему составил около 14 млн тонн. Потенциал роста - практически двукратный к 2030 году. "Значит, нам необходимо синхронно снимать ограничения на сети железных дорог, в пунктах пропуска и создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг от Урала, Поволжья, Балтики - со всей территории России до Персидского залива - и дальше - в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что придаст дополнительный импульс региональной и приграничной торговле", - сделал вывод глава Кабмина.

Далее Мишустин выступил за более активное взаимодействие стран Каспийского моря в области туризма. По словам председателя российского правительства, нужны новые маршруты путешествий, в том числе по морю с посещением портовых городов. "Есть хорошие перспективы и в сфере туризма. Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона путешественников ежегодно, то есть потенциал огромный", - сказал глава российского кабинета министров, обратив внимание на "уникальную природу, возможности для активного и оздоровительного отдыха" региона.

Также премьер заявил о планах сделать Каспийский регион одним из крупнейших узлов трансконтинентальных перевозок в Евразии. "Важны скоординированные шаги по развитию транспортно-логистических возможностей. Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Это будет способствовать формированию региональных рынков, наращиванию торговой и производственной кооперации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

В заключение Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. "Формируются новые центры развития. Один из них - Каспийский регион. Нам предстоит делать все необходимое для поддержания стабильности и безопасности на Каспии на основе добрососедства, доверия и взаимного уважения государств региона. И, конечно, в полной мере реализовать их потенциал", - заключил глава российского правительства.