Конфликт на Украине поставил под угрозу отношения Казахстана и России

Посол России вызван в казахстанский МИД. В Астане недовольны комментариями Марии Захаровой. Что происходит в российско-казахстанских отношениях? Как на них влияет специальная военная операция РФ на Украине? И можно ли сомневаться в союзничестве Токаева?

Казахстан с самого распада СССР оставался наиболее близким и надежным союзником России наравне с Беларусью. Астана участвует во всех российских интеграционных проектах, является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстан связан с Россией и экономически, и в военном плане. Более того, казахи могут считать себя идеологами этих проектов, потому что один из основоположников евразийства – первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также Казахстан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, направленную на борьбу с терроризмом и на экономическое взаимодействие. Там тоже есть Россия. Вместе мы состоим и в нефтяном формате ОПЕК+.

Близкие отношения вызваны рядом причин. Во-первых, историческими. Мы около трех веков были в составе Российской империи и около века – в СССР. И это не считая времен Золотой Орды. Во-вторых, с Казахстаном у России самая протяженная граница, как и наоборот. В-третьих, в Казахстане живет огромная российская диаспора, порядка 20% его населения.

Однако, несмотря на все эти факторы, в последние годы отношения двух стран проходят серьезную проверку на прочность. После начала российской спецоперации Казахстан не решился заниматься параллельным импортом, опасаясь западных санкций. В июне президент Токаев сказал, что Астана не отказывается от союзнических обязательств, но будет следовать западным санкциям. В ситуации когда натовская Турция наращивает импорт и экспорт с Россией, такое поведение члена ЕАЭС может показаться странным.

В том же месяце Токаев сделал еще одно громкое заявление. На Петербургском форуме он дал понять, что не будет признавать никакие "квазигосударства", включая Южную Осетию, Абхазию и в том числе ДНР и ЛНР. После начала мобилизации в Казахстан уехали порядка 200 тыс россиян. Казахстанский МИД отказывается выдавать лиц, бежавших от мобилизации, что стимулирует еще больший отток населения из России.

Противоречия уже накопились. В такой ситуации любые следующие шаги могут привести к кризису в отношениях. К сожалению, такой повод нашелся. Недавно МИД России раскритиковал власти Казахстана за то, что они до сих пор не выдворили из страны посла Украины Петра Врублевского. Последний в одном из выступлений призвал украинцев убивать как можно больше русских. Власти Казахстана заявили ему протест и обещали запретить Врублевскому въезд, но в итоге украинец недавно опять был замечен в Астане.

На это последовали жесткие заявления Марии Захаровой. Она обвинила Казахстан в невыполнении обещаний. Параллельно на Смоленскую площадь вызвали посла Казахстана в российский МИД. Почти сразу ответили казахи. В их МИД уже вызвали посла России, чтобы объяснить, что тональность заявления Захаровой "диссонирует характеру союзнических отношений".

Как видно, кризис в отношениях вышел уже на дипломатический уровень. Конфликты постепенно обнажаются. И причиной тому Украина. Казахстан находится в диссонансе. С одной стороны, он хочет союзнических отношений с Россией, торговли с ней и добрососедства. Не будем забывать, что от госпереворота в январе Токаева спасла именно Россия, отправив своих миротворцев. С другой стороны, Казахстан проводит многовекторную политику. Ее экономика зависит в том числе и от Запада. Chevron, ExxonMobil и другие компании вложили миллиарды в разработку нефтересурсов. Если Казахстан займется параллельным импортом, то США вполне способны ввести санкции, и Астана может потерять эти вложения.

Казахстан также опасается потенциального сепаратизма и, не будем обманывать себя, "Русского мира". Поэтому, поддержав ДНР и ЛНР, Казахстан теоретически дал бы карт-бланш на автономию для миллионов русских у себя. Даже если сейчас они ничего для себя не требуют, то в будущем это мина замедленного действия. Признание ДНР и ЛНР может испортить отношения Казахстана с другими партнерами, как США, Европа, Турция и даже Китай.

Одним словом, при всей симпатии и союзничестве Казахстана с Россией активная внешняя политика Москвы ставит Астану перед сложным выбором. Полностью поддержать Россию означает рисковать своими связями в мире и экономикой. В то же время Казахстан не ставит под сомнение интеграционные проекты и двусторонние отношения, постоянно подчеркивая союзный характер отношений. В Кремле наверняка понимают все эти тонкости, и именно поэтому мини-кризисы не приводят к серьезным последствиям.