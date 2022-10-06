ЕС запретил России продавать нефть по ценам выше утвержденных

6 окт. 12:26

Еврокомиссия сообщила об утверждении нового восьмого пакета антироссийских санкций, куда вошло введение потолка цен на нефть.

Отмечается, что Брюссель со следующего года установит законодательную базу для определения потолка цен на нефть из России для ее транспортировки по морю с декабря и нефтепродуктов - с февраля 2023 года.

Кроме того, Евросоюз расширил список санкционных мер на импорт и экспорт стальной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и ряда российских товаров на 7 млрд евро. Также россиянам запретили держать криптоактивы в странах сообщества.



В заявлении Еврокомиссии сказано, что ЕС будет вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу антироссийских ограничений.

Как заявил глава МВД Сербии Александр Вулин, Евросоюз введением ограничений против России ввел первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российских энергоносителей через Хорватию.