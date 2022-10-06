Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет-2022

6 окт. 12:20

Парламент Грузии сегодня на своем очередном заседании утвердил поправки в государственный бюджет страны на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.

Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращения долга правительства, он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до8,5 %, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 72,2 млрд лари, тогда как по последнему прогнозу он составлял 57,2 млрд лари. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 3,2%, передает Sputnik Грузия.

Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся на 489,7 млн лари и составят около 19,9 млрд лари. При этом доходы увеличатся на 1,2 млрд лари и составят 15,8 млрд. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 480,1 млн лари и составит около 19,651 млрд лари.

Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения: его бюджет вырастет на 210 млн лари и составит около 6,2 млрд лари.

Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты на помощь детям из социально незащищенных семей, льготы для жителей высокогорных регионов, борьбу с коронавирусом и программу трудоустройства социально незащищенных.

Дополнительно 150 млн получит Минсельхоз Грузии, бюджет которого составит 743,1 млн лари. Основная часть средств пойдет на программу агрокредита, регистрацию сельскохозяйственных земель и сбор урожая винограда.

На 80 млн увеличится бюджет министерства регионального развития и составит около 3 млрд лари. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, систем водоснабжения и строительство школ.

Дополнительно 70 млн лари получит и министерство внутренних дел страны. Деньги пойдут на приобретение спасательного вертолета и строительство квартир для полицейских.

Также дополнительные средства в свои бюджеты получат министерство обороны, министерство культуры и министерство юстиции страны.