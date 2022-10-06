Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам

6 окт. 11:53

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации студентам частных вузов с госаккредитацией, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений. Об этом он рассказал на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".

"По поводу отсрочки для студентов по мобилизации, то здесь изначально министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислило. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы. Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли ", - заявил российский лидер.

Как говорится в указе главы государства, отсрочка от призыва предоставляется гражданам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и являются учащимися дневной и вечерней форм обучения "в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки".

Помимо этого, отсрочку получат учащиеся в "образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", а также организациях, которые осуществляют образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров".

В приказе говорится и об учащихся "в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования".

При этом стоит добавить, что если гражданин ушел в академический отпуск, обучение считается непрерывным и первым, если он после его окончания вновь вышел на учебу в тот же вуз. И на время самого академического отпуска гражданин продолжает оставаться студентом и не подлежит призыву по мобилизации.

"Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Я думаю, что с выходом этого указа сегодня, проблема, которую вы затронули, будет закрыта ", - заключил президент.