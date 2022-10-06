Зугдиди примет фестиваль современного искусства

6 окт. 11:58

Зугдидский фестиваль современного искусства "F5" начнется 8 октября. Его участниками станут грузинские поэты, писатели и музыканты.

"Современный художественный процесс и деятельность зачастую централизованы, и не выходят за пределы Тбилиси и нескольких туристических центров. Несмотря на исторический и культурный контекст, в этом направлении культурный процесс в Зугдиди очень пассивен", - говорится в сообщении организаторов.

Цель мероприятия – децентрализация творческих процессов и поощрение культурно-творческой жизни региона с привлечением молодых художников, писателей и музыкантов.