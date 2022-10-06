Меликов: успехи Дагестана налицо, но сделать предстоит еще больше

6 окт. 11:46

За время двух лет работы в должности главы Дагестана удалось добиться определенных успехов в решении основных проблем жителей республики, - заявил глава региона Сергей Меликов.

"Для себя я сразу определил несколько основных проблем, которые, в первую очередь, беспокоят дагестанцев. И за два года нам удалось добиться определенных успехов в их решении. Но еще больше нам предстоит сделать и, поверьте, снижать планку я не планирую", – написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана отметил, что постоянно ощущает поддержку дагестанцев и во время поездок в муниципалитеты, и в личных встречах: зачастую именно от жителей он узнает о проблемах на местах, которым в докладах чиновников места не находится.

"Общий успех – это всегда сумма усилий каждого, кто честно и профессионально трудится на своем месте. Очень надеюсь, что у нас все получится, и мы оставим для наших потомков Дагестан, которым они смогут гордиться, – процветающий, спокойный, комфортный для жизни!", – заверил глава региона.

Напомним, 5 октября 2020 года президент России Владимир Путин назначил Сергея Меликова врио главы Дагестана. Спустя год депутаты Народного собрания РД избрали его на пост главы республики.