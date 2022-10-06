МИД России: при землетрясении в Иране россияне не пострадали

6 окт. 11:30

Россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на западе Ирана в ночь с 4 на 5 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства иностранных дел России.

"В провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5,4 балла - 530 человек получили травмы, из них 135 госпитализированы, разрушены более 300 домов. По предварительной информации, граждан России среди пострадавших нет", - говорится в тексте.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября неподалеку от города Хой произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его очаг залегал на глубине 10 км.