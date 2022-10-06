В России за сутки коронавирусом заболели чуть более 23 тысяч граждан

6 окт. 11:38

В России за минувшие сутки выявили 23 045 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 962, в Санкт-Петербурге - 1 465, в Подмосковье - 759. В Краснодарском крае - 549, в Ставропольском крае - 388, в Крыму - 133, в Дагестане - 39, в Кабардино-Балкарии - 32, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 30, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 13.

Общее число инфицированных в России достигло 21 141 674.

Госпитализированы за сутки 2 292 человека. Выздоровели 41 536 пациентов, за все время - 20 307 569.

Умер за сутки 108 человек, с начала пандемии – 387 887.