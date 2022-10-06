Трудовых мигрантов в центре России станет больше

6 окт. 11:29

Минтруд РФ предложил перераспределить квоты на работу мигрантов в России в 2022 году, увеличив число разрешений на работу с 26 до 29 тыс в Центральном Федеральном округе (ЦФО), снизив ее в остальных округах, - следует из проекта ведомственного акта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

За семь месяцев 2022 года в России было оформлено 1 415 314 патентов на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, годом ранее за аналогичный период 2021 года таких разрешений было выдано 1 315 974, - говорится в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации на сайте МВД России, передает ТАСС.

В Южном федеральном округе квота снизилась с 512 до 500, в Северо-Кавказском - с 23 до 20, при этом резерв квоты по РФ предлагается увеличить с 14 124 до 23 018.