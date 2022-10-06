Армения обменяет мирный договор с Азербайджаном на расставание с Россией 

В настоящее время геополитическая обстановка на Южном Кавказе претерпела весьма существенные изменения: во внешней политике ключевых негативных игроков переключились приоритеты, и теперь стоит ожидать, что этот факт полностью преобразует будущее региона.

Прежде всего трансформировалась точка зрения Запада на Южный Кавказ. Брюссель и Вашингтон по-прежнему видят регион как поле конкуренции с Россией, но больше не стремятся поддерживать напряженность между Арменией и Азербайджаном для дестабилизации российских южных рубежей.

Причина простая: тяжелейший энергетический кризис в Европе, начавшийся со слишком поспешного энергоперехода в 2021 году и радикально усугубившийся желанием Брюсселя перерезать как можно больше экономических связей с Россией в 2022 году. Дважды европейцы по политическим мотивам пренебрегли своей экономикой и в результате оказались в такой ресурсной яме, что теперь им приходится сворачивать локальные внешнеполитические проекты ради энергетической безопасности.

Поэтому отныне главный интерес Евросоюза на Южном Кавказе – это азербайджанский газ. Азербайджан поставляет не так много – 8,1 млрд кубометров в прошлом году (1,4% европейского потребления за 2021 год), а в этом по плану экспорт составит 11,5, млрд кубометров, однако у европейцев сейчас каждый миллиард кубов газа на счету. Баку готов расширить поставки до 20 млрд кубометров в год при увеличении мощностей трубопровода TAP, а цена его газа по долгосрочным контрактам будет заметно ниже биржевых котировок и СПГ. Сотрудничество с Азербайджаном из диверсификации источников газа превращается в конкурентное преимущество.

Поскольку Азербайджан ведет сбалансированную внешнюю политику и ни у одной из стран Запада нет причин с ним конфликтовать, Брюсселю и Вашингтону оказалось очень просто сделать выбор в пользу Баку, как только в этом возникла необходимость. Армения ничего не может дать ЕС и США для решения их внутренних проблем, за исключением покупки политиками голосов армянской диаспоры, а Азербайджан поможет европейцам с меньшими потерями пережить энергетический разрыв с Россией.

В связи с этим в последние месяцы Брюссель и Вашингтон начали по своим каналам давить на Ереван, чтобы тот перешел к практическому урегулированию армяно-азербайджанских отношений и прежде всего подписал мирный договор с Баку. Если прежде Запад видел в Армении инструмент давления на Россию и Турцию, то теперь он воспринимает ее как инструмент укрепления отношений с Азербайджаном. Потому европейцы так торопят премьер-министра Никола Пашиняна и тот уже делает заявления прямым текстом, что сепаратистский проект в Карабахе придется закрыть.

Под влиянием перемен на Западе пересмотрели свой подход к внешней политике и в Армении. Если Брюссель и Вашингтон уже не заинтересованы в поддержании неопределенности и угрозы возобновления войны в регионе, то у Еревана исчезают и ресурсы для конфронтации с Баку (своих у него нет, внешние источники перекрыты), и реваншистские мотивы. Никол Пашинян прежде всего ищет выгоду для себя, и раз уж за напряженность перестали платить, значит, нужно делать то, за что платят.

Однако по той же причине Ереван не станет подписывать мирный договор с Баку бесплатно. Казалось бы, открытие границ и закрытие вооруженного противостояния с соседом – это прямая, ясная и мгновенная выгода для Армении, но режим Никола Пашиняна рассуждает несколько иначе. Если о реванше в войне с Азербайджаном придется навсегда забыть, то мир с Азербайджаном армянские власти рассматривают как товар, который нужно подороже продать.

Кому продать? Европейцам, что требуют быстрого мира. За что продать? За достижение второй стратегической цели Армении – расставания с Россией. Режим Никола Пашиняна стремится выйти из-под российского влияния по ряду причин. С одной стороны, Пашинян изначально прозападный политик, у которого ничего не связано с Москвой. С другой стороны, Россия никогда не поддерживала агрессию Армении против Азербайджана, в отличие от Запада, в какие бы российские интеграционные проекты армянские власти ни вступали. Продать свое союзничество Москве у Еревана не вышло, а значит, российское направление нужно сворачивать, чтобы продать союзничество другим.

Поэтому в настоящее время все стороны и игроки армяно-азербайджанского урегулирования достигли синергии интересов: России и Азербайджану мир и стабильность на Южном Кавказе были нужны всегда, Западу это стало необходимо ради собственной безопасности, а Армения более не может торговать войной. Надо сказать, что для России подобный расклад является наилучшим по той причине, что прежде ее усилия по нормализации отношений Еревана и Баку регулярно блокировались Западом, а теперь она сможет беспрепятственно реализовать свои интересы в регионе.

Разумеется, Москве придется бороться с Брюсселем и Вашингтоном за влияние на Армению, удерживать свое военное, политическое и экономическое присутствие в республике – однако это как минимум уменьшение масштаба проблемы. Если прежде перед Россией стояла задача стабилизировать весь Южный Кавказ, добиться долговременного мира между ее союзниками, то теперь поле противостояния с Западом сузится до одного лишь Еревана, а в Армении, несмотря на всю антироссийскость режима Никола Пашиняна, Москва по-прежнему имеет более сильные позиции, чем европейцы и американцы.

Будем надеяться, что так все и произойдет, и Южный Кавказ перестанет быть местом бесконечной битвы, преобразится в землю мира и процветания.