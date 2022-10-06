В Баку пройдет концерт, посвященный Вагифу Мустафазаде

6 окт. 11:12

Концерт "Anam. İçərişəhər. Xəzər…", посвященный Дню памяти всемирно известного музыканта, легенде джаза Вагифу Мустафазаде пройдет 16 декабря в Центре Гейдара Алиева.

Организаторы мероприятия, при выборе названия концерта вдохновились словами самого Вагифа Мустафазаде, который любил повторять, что его творческие успехи связаны с тем, что "были мама, Ичеришехер и море".

Произведения Вагифа Мустафазаде исполнят Алим Гасымов, Эльбек Мамедзаде, Эльчин Ширинов, Эльвин Баширов, Эмиль Афрасиаб, Этибар Асадли, Исфар Сарабский, Искандер Алескеров, Мир Муса Сеидзаде, Ниджат Асланов, Риад Мамедов, Руслан Гусейнов, Шахин Новрасли, а также инструментальный ансамбль "Гайтагы" под руководством Анвера Садыгова и Бакинский камерный оркестр (Baku Chamber Orchestra) под управлением дирижера Фуада Ибрагимова.