СМИ: в ереванском Нубарашене нашли тело убитой женщины

6 окт. 11:10

Жестокое убийство произошло в административном районе Еревана Нубарашен, - сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Сегодня в районе 07:10 в экстренную службу "911" из местного отдела полиции поступил сигнал о том, что хозяйка квартиры уже длительное время не отвечает на телефонные звонки и звонки в дверь. Прибывшие сотрудники МЧС открыли дверь квартиры, где нашли тело 41-летней Астхик М. с многочисленными ножевыми ранениями, - передает Sputnik Армения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, оперативники уже установили личность предполагаемого убийцы - во дворе жилого дома нашли автомобиль Lada Priora, который, предположительно, оставил предполагаемый преступник. Сейчас полицейские предпринимают меры по его обнаружению и задержанию.