Иран намерен заключить с Россией меморандум по нефтегазовым проектам

6 окт. 10:50

Иран рассчитывает в течение ближайших полугода заключить с Россией несколько договоренностей в нефтегазовой сфере, - заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

"В ходе последних переговоров между Россией и Ираном удалось достичь хорошего прогресса по вопросу о реализации меморандума с "Газпромом". Надеюсь, что в течение шести последующих месяцев удастся заключить несколько соглашений", - рассказал он, передает РИА Новости.

Замминистра прокомментировал ситуацию на рынке энергоресурсов и заседание ОПЕК+, отметив: "Надеемся, что текущие условия приведут к большей сплоченности Ирана и России в вопросе развития двусторонних проектов в нефтяной, газовой и нефтехимической сфере".

Напомним, ранее "Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана заключили соглашение, оцениваемое в $40 млрд, которое предполагает совместную разработку месторождений Киш, Северный Парс и ряда других иранских месторождений.