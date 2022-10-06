В Казахстане не позволят использовать языковой вопрос в политических играх

6 окт. 10:43

Правящая партия Казахстана "Аманат" в своей новой политической платформе, обнародованной в ходе внеочередного заседания, заявила, что не допустит использовать языковой вопрос в политических играх.

"Государственный язык должен стать объединяющей силой казахстанского общества. Мы не позволим использовать языковой вопрос в политических играх и манипуляциях", - говорится в документе.

В нем также сказано, что изучение языка должно быть эффективным и доступным, его знание - престижным, а использование - повсеместным. Кроме того, в платформе подчеркивается, что казахский язык должен занять достойное место в образовании и науке, медицине, армии, финансовой сфере, промышленности, в информационном пространстве.