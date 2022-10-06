В Ростовской области построят комплекс по переработке баранины

6 окт. 10:40

В Ростовской области построят новый комплекс по производству и переработке баранины: соглашение об этом в ходе Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2022" подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и генеральный директор ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" Николай Кормильцев.

В проект будет инвестировано 1,4 млрд рублей, строительство завершат к 2024 году. Также будут увеличены мощности уже работающих овцекомплексов и открыты новые площадки в Белой Калитве, - передает "АиФ-Ростов".

В итоге компания собирается выйти на показатели в 54 тыс голов маточного стада и до 96 тысяч собственного молодняка на откорме, - говорится в сообщении.