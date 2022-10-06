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Правящая партия не допустит расшатывания основ государственности Казахстана

Правящая партия не допустит расшатывания основ государственности Казахстана

Правящая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") не допустит искусственных провокаций и расшатывания основ государства и независимости, говорится в новой политической платформе партии, обнародованной в четверг в ходе ее внеочередного съезда.

"Сохранение и укрепление государственности являются нашей приоритетной задачей. Мы не допустим искусственных провокаций и других действий внутренних и внешних сил, направленных на расшатывание основ нашего государства и независимости", - указано в документе.

Кроме того, в нем содержится призыв к партийцам обеспечить безопасность Казахстана, его суверенитет и территориальную целостность.

В этой связи авторы документа подчеркивают, что национальная армия должна стать надежным щитом государства, для этого необходимо навести порядок в рядах вооруженных сил и обеспечить их современным вооружением, а также развивать военное образование.

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