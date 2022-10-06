Азербайджан и Турция проводят совместные учения морского спецназа

6 окт. 10:29

Плановые учения подразделения подводной атаки и подразделения подводной обороны спецназа ВМС Азербайджана, а также подразделения спецназначения ВМС Турции проходят в турецком Мармарисе.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на учениях на военно-морской базе Аксаз солдаты будут выполнять задачи по отработке наземной и морской тактики, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Согласно плану, участники будут выполнять индивидуальные и групповые тактические стрельбы, осуществлять рейды в смешанных группах, задачи по подводному плаванию с использованием специальных дыхательных аппаратов в море в дневных и ночных условиях и другие задачи.

Стоит добавить, что совместные учения Азербайджана и Турции продлятся до 14 октября.