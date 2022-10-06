Парламент Армении соберется сегодня на внеочередное заседание

6 окт. 10:20

Сегодня в Ереване пройдет внеочередное заседание Национального собрания (парламента) Армении, на нем депутаты рассмотрят кандидатуры экс-министра юстиции и его бывшего заместителя на пост членов Высшего судебного совета страны, - сообщает пресс-служба парламента.

Решение о проведении заседания и избрания членов Высшего судебного совета было принято на основе инициативы депутатов парламента, а также ходатайства фракции "Гражданский договор", - передает Sputnik Армения.

Накануне о своей отставке с поста министра юстиции заявил Карен Андреасян: парламентская фракция "Гражданский договор" выдвинула его и его бывшего заместителя Ерануи Туманянц в качестве кандидатов в члены Высшего судебного совета Армении. Адреасяну прочат кресло главы этого органа.

Как пишет газета "Грапарак", жене Андреасяна принадлежат 40% акций юридической компании AM, ранее принадлежавшей ему. В случае избрания Андреасяна в ВСС Армении возникнет конфликт интересов в любом деле, в которое будет вовлечена компания. Интриги добавляет и то, что остальные 60% акций принадлежат другу Андреасяна, а ныне и.о. министра Григору Минасяну.