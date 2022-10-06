Российские аграрии практически полностью обеспечены удобрениями на 2022 год

6 окт. 9:59

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил о том, что российские производители минеральных удобрений за девять месяцев обеспечили выполнение практически 100% прогнозной потребности российского АПК на весь 2022 год.

"Сейчас только октябрь, а аграрии уже обеспечены минеральными удобрениями практически на 100% от годового плана. Нет сомнений, что годовая потребность аграриев в удобрениях будет перевыполнена", - сказал он в ходе выставки "Золотая осень".

Согласно данным Минсельхоза, к концу сентября сельхозтоваропроизводители приобрели 4,7 млн тонн минеральных удобрений, чтона 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.