РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российские аграрии практически полностью обеспечены удобрениями на 2022 год

Российские аграрии практически полностью обеспечены удобрениями на 2022 год

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил о том, что российские производители минеральных удобрений за девять месяцев обеспечили выполнение практически 100% прогнозной потребности российского АПК на весь 2022 год.

"Сейчас только октябрь, а аграрии уже обеспечены минеральными удобрениями практически на 100% от годового плана. Нет сомнений, что годовая потребность аграриев в удобрениях будет перевыполнена", - сказал он в ходе выставки "Золотая осень".

Согласно данным Минсельхоза, к концу сентября сельхозтоваропроизводители приобрели 4,7 млн тонн минеральных удобрений, чтона 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

770 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version