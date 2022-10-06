Подросток лишил жителя Ингушетии почти 300 тысяч рублей

6 окт. 9:56

В Магасе подросток украл у местного жителя 297 тыс рублей, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ингушетии.

Несмотря на то, что преступление было совершено еще 22 сентября, полиция установила подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний мальчик, которого вместе с матерью доставили в отдел.

Подросток признался в краже и вернул 60 тыс рублей, остальные деньги он потратил на свои нужды.

Мать несовершеннолетнего получила протокол по административной статье за плохое выполнение своих родительских обязанностей.