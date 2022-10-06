Солнце внесет коррективы в работу астраханских СМИ

6 окт. 9:44

Астраханцев ждут перебои в телевещании, которые продлятся в течение двух недель - они начнутся сегодня и продолжатся до 21 октября, - сообщает филиал РТРС "Астраханский ОРТПЦ".

Это произойдет по причине искажения радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца. Так, сегодня в Астрахани в период с с 11:51 до 13:42 ограничение вещания коснется телеканалов второго мультиплекса, а с 12:11 до 12:58 могут пропасть некоторые телеканалы первого мульткомплекса и радиостанции "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", - передает "АиФ-Астрахань".

Телевещание будет отключаться максимум на 17 минут в сутки, - добавили в филиале РТРС.