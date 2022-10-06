В Турции у самолета при посадке лопнуло колесо

6 окт. 9:35

Колесо самолета авиакомпании "Турецкие авиалинии" со 105 пассажирами на борту лопнуло при посадке в городе Хатай на юге Турции, проинформировал представитель перевозчика. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

"Самолет, на борту которого находились 105 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Стамбул-Хатай. При посадке из-за перегрева одно из колес лайнера лопнуло. Прибывшие к самолету пожарные команды оперативно провели работу по охлаждению шасси. Пассажиры и экипаж были безопасным способом эвакуированы. Проблем со здоровьем ни у кого нет", - сообщают "Турецкие авиалинии".