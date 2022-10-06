Экс-премьер Израиля выписан из больницы

6 окт. 9:31

Бывший израильский премьер, лидер главной оппозиционной партии страны "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, который в среду вечером был доставлен в больницу, выписан, сообщает его пресс-служба.

"Бывший премьер-министр Нетаньяху был выписан несколько минут назад из медицинского центра "Шаарей Цедек" после того, как результаты всех сделанных ему анализов оказались полностью нормальными. Нетаньяху вернулся к полной активности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме. В иерусалимской больнице он проходил проверки после ухудшения самочувствия во время молитвы на исходе Йом Кипура. Местные СМИ заявляли, что Нетаньяху, как и другие иудеи, держал сухой суточный пост.