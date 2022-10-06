СМИ: Турция потребовала от Швеции выдачи прячущихся в стране террористов

6 окт. 9:27

Представители министерств юстиции Турции и Швеции накануне провели в Анкаре семичасовые переговоры по вопросу экстрадиции лиц, которых турецкая сторона считает причастными к террористической деятельности, - сообщил сегодня турецкий телеканал ТРТ.

Так, Минюст Турции вновь потребовал выдачи членов запрещенной Рабочей партии Курдистана, список которых направили Швеции ранее. Ведомство также потребовало передать семерых представителей организации ФЕТО, возглавляемой проживающим в США исламским проповедником Фетхуллой Гюленом, которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года, - передает ТАСС.

Выдача Швецией лиц, причастных к террористической деятельности – одно из условий Турции для одобрения ею заявки Швеции на вступление в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что Стокгольм обещал выдать Анкаре свыше 70 лиц, связанных с террористическими организациями.