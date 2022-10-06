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Узбекистан и Шымкент будут совместно развивать туризм

Узбекистан и Шымкент будут совместно развивать туризм

Презентация туристического потенциала Шымкента состоялась в Ташкенте, член Управления туризма и внешних связей казахстанского города представил участникам встречи видеоролик и информацию о предлагаемых туристических направлениях, сообщает пресс-служба администрации Ташкента.

Туристы в Шымкенте насладятся гастротуризмом с уникальной народной кухней по доступным ценам, зиерат-туризмом к мусульманским святыням в Сайраме, а бизнесменам удастся открыть компании в Казахстане на выгодных условиях.

Представитель Управления туризма города рассказал и о туристической и транспортной инфраструктуре казахстанского города.

Сотрудники ташкентского хокимията в свою очередь продемонстрировали гостям видеоролик о столице Узбекистана.

По итогам презентации Управление туризма и внешних связей Шымкента и казахстанские туроператоры подписали соглашения о сотрудничестве с узбекистанскими турфирмами.

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