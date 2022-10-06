Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула Токаева кандидатом в президенты

6 окт. 9:08

Правящая в Казахстане партия "Аманат" сегодня на своем внеочередном XXIV съезде выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

"Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии "Аманат" Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан", - сказал исполнительный секретарь партии "Аманат" Асхат Оралов, подводя итоги голосования, передает РИА Новости.

Накануне о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие.

Токаев на встрече с общественностью в Павлодарской области накануне назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ, что, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября.