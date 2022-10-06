Эрдоган провозгласил "Столетие Турции"

6 окт. 8:58

Девизом новой стратегии развития Турецкой Республики станут слова: "Столетие Турции", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

За последние двадцать лет Турция преодолела вековой путь развития, успешно формируя механизмы борьбы с вызовами, стоящими перед страной. "Именно поэтому, даже в самые сложные периоды пандемии, производство в Турции не останавливалось. Мы не пересматривали планов роста экспорта и на фоне войны в регионе. Вот в чем причина роста Турции на фоне мирового экономического кризиса, ощущаемого и в самых развитых странах", - поведал Эрдоган, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

По итогам прошлого года рост ВВП Турции составил 11%, а в первом полугодии текущего года - 7,5%, что является одним из самых высоких показателей в мире, - напомнил турецкий лидер, акцентировав внимание на прогнозах ведущих международных структур и агентств, неоднократно пересматривавших в последнее время свои оценки роста экономики Турции в пользу роста.

"Уровень занятости в Турции достиг рекордных 31 млн человек. Проект строительства 500 тыс единиц социальных домов также внесет вклад в рост экономики", - добавил Эрдоган.​​​​​​​